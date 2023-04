jeudi 13 avril 2023 • 1419 lectures • 4 commentaires

Actualité 5 heures Taille

Le licenciement de Maty Gningue a engendré une perturbation du trafic, hier, au niveau du Train Express régional. Les travailleurs du TER ayant décidé de soutenir leur collègue. Celle-ci a brisé le silence sur l’affaire. Dans les colonnes de L’observateur, elle accuse le Directeur de la Seter.

«Il m'a indexée comme étant cheffe de file des Délégués du personnel, puisque je suis la coordonnatrice de tous les Délégués du personnel de la Seter. Il a juste voulu couper à la racine pour installer un climat de terreur chez les employés. Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre les intérêts du personnel. (…)



J'avoue que ce n'est pas facile, je ne le nie pas, je subis un stress énorme... (Elle pleure) J'ai même peur pour l'enfant que je porte. Ce n'est pas à cause du travail j'ai toujours été excellente et j'ai toujours fait mes preuves. Il s'agit ici d'un combat de principe. Si les Délégués du personnel ne sont plus protégés, comment ils pourraient défendre les intérêts des travailleurs ?