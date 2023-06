samedi 3 juin 2023 • 16 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Un jeune nommé Omar Diop a été torturé jusqu’à sa mort à la police de Nouakchott. Dans Wuro Am , Adviser la voix mauritanienne rend hommage à Oumar mais aussi aux autres jeunes qui ont perdu la vie dans des circonstances similaires. « Ceci est un requiem pour toute la Mauritanie opprimée. Ceci est un cri du cœur du peuple. Ceci est un exposé d’une âme qui souffre le martyre.

Ce message est adressé aux mauritaniens, plus précisément au gouvernement mauritanien après une unième bavure policière. Hommage force paix et paradis à tous nos martyrs,Oumar Diop, Mouhamed Lemine, Souvi, Abbas et tant d’autres . Justice, rien de plus que la justice ».