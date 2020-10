lundi 5 octobre 2020 • 80 lectures • 0 commentaires

Mauritanie : Deux joueurs appelés en renfort pour affronter le Sénégal

iGFM (Dakar) Ismail Diakité a déclaré forfait pour les matchs contre la Sierra Leone et le Sénégal prévus respectivement les 9 (Nouakchott) et 13 octobre 2020 (Thiès), le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins a appelé en renfort deux joueurs du FC Nouadhibou. Il s'agit d'El Hassen Lemrabott et Bekaye Wade.



#FFRIM Ismail Diakité a déclaré forfait pour les matchs contre la Sierra Leone et le Sénégal. Corentin Martins a convoqué les deux joueurs du FC Nouadhibou, El Hassen Lemrabott et Bekaye Wade. pic.twitter.com/apF6GR5meG

— FFRIM (@ffrim) October 4, 2020

Publié par Mamadou Salif editor