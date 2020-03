Mauritanie : les hommes d’affaires mobilisent 8 millions de dollars contre le Coronavirus

iGFM – (Dakar) – L’Union nationale du patronat de Mauritanie (UPNM) dirigée par Zine El Abidine – a décidé, jeudi 19 mars, de délier les cordons et de verser un milliard d’ouguiyas (2,67 M$) en guise de participation dans la mobilisation contre le coronavirus.

L’argent servira à aider les pouvoirs publics à la prise en charge des personnes venant de l’étranger confinées pour une période de quatorze jours.

Les médias locaux parlent de deux hommes d’affaires qui se sont résolus à aller de leur contribution en solo.

Ainsi, Mohamed Ould Nougueid qui coiffe le groupe éponyme Abdallahi Ould Nougueid (AON) actif dans le secteur bancaire, la pêche, l’import et le le BTP, a versé un milliard d’ouguiyas tout comme l’Union nationale du patronat de Mauritanie.

De même, Mohamed Ould Bouamatou, le tycoon propriètaire du groupe BSA rentré récemment de 10 ans d’exil, a lui aussi annoncé un don d’un milliard d’ouguiyas à en croire la presse locale.

La contribution des patrons intervient dans un contexte marqué par la déclaration d’un second cas de coronavirus par le ministère de la Santé et l’adoption de la part du ministère de l’intérieur d’un train de mesures drastiques qui inclut le couvre feu à partir de 20 heures ; la fermeture de cafés ; de restaurants ; et l’interdiction des rassemblements.

Auteur : Financial Afrik