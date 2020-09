mardi 18 août 2020, par Daouda Mine

Mauritanie : L'ex-Président Mohamed Ould Abdel Aziz auditionné par la police

International 3 semaines 13 lectures • Taille

IGFM - L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été interrogé, ce lundi, par la Police des crimes économiques dans l’enceinte des locaux de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).



Mohamed Ould Abdel Aziz est cité dans le rapport de la Commission d’Enquête Parlementaire qui fait état de plusieurs irrégularités au sein de l’appareil de l’Etat et dans la gestion des sociétés à capitaux publics.



La Commission d’Enquête Parlementaire avait pour mandat de vérifier et d’enquêter sur les conditions d’exécution et les procédures de gestion relatives aux sept (7) thèmes suivants (durant la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz) :



• Terminal à conteneurs et hydrocarbures du Port de Nouakchott dit « Port de l’Amitié » (PAMPA) ;



• SOMELEC (volet éclairage public par le solaire) ;



• SONIMEX ;



• Fondation de la SNIM ;



• Société Poly Honedone ;



• Fons National des Revenus des hydrocarbures (FNRH) ;



• Dossier foncier de Nouakchott (ci-après la « Résolution n°1 »).



Cette mission ayant été étendue, par une seconde résolution complétant la première résolution, aux trois (3) domaines suivants :



• Les marchés d’électrification de la SOMELEC,



• Les marchés des infrastructures (routes, aéroports, ports, aménagements),



• Les marchés de la SNIM et sa politique commerciale. (ci-après la « Résolution n°2 »).



La mission a été de nouveau étendue par une troisième résolution complétant les deux premières, aux domaines suivants :



• l’offre de cession d’une île, partie du territoire national mauritanien à un souverain étranger ;



• certains agissements, faits et actes susceptibles de constituer des infractions à la loi sur la corruption.





Cet article a été ouvert 13 fois.