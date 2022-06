lundi 6 juin 2022 • 364 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le ministre de l’intérieur, Antoine Felix Diome appelle à une introspection et une remise en question sérieuse sur les changements de comportements qui ont des conséquences désastreuses sur les familles et la société d’une manière générale. Il se prononçait à l’occasion de la cérémonie officielle du pèlerinage Marial de Popenguine.

«Le thème du pèlerinage de cette année, "l’amour familial, vocation et chemin de sainteté'', ne saurait être mieux Choisi, tant par son actualité et sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement, des comportements qui malheureusement, n'épargnent pas le fondement nucléique de notre société qu'est la famille... C'est une opportunité qui nous est offerte de faire un travail d'introspection et de remise en question sérieuse», a plaidè le ministre de l’intérieur