Mbacké : Un homme victime d’une mort subite dans un marché

IGFM – Un homme âgé de 42 ans a été victime d’une mort subite, mercredi, dans un marché de la ville de Mbacké (centre), a déclaré à la presse locale le médecin Adama Aïdara Mbacké, qui a annoncé des prélèvements biologiques à effectuer sur le corps du défunt, dans le but d’identifier la cause de sa mort.

Selon Mme Mbacké, médecin-chef du district sanitaire de Mbacké, la victime est un vendeur de poisson du quartier Darou Nahime, dans la même ville.

Son corps a été emmené à la morgue, et des prélèvements biologiques seront effectués dans le but d’identifier la cause de sa mort, a-t-elle dit.

En raison de l’épidémie de Covid-19, ‘’si quelqu’un meurt dans certaines circonstances, on doit effectuer des tests pour voir s’il était atteint de coronavirus ou pas’’, a expliqué le médecin-chef du district sanitaire de Mbacké.

APS