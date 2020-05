Mbao : La gendarmerie saisit deux milliards d’euros en faux billets !

iGFM – (Dakar) La brigade de recherche de Dakar a démantelé un vaste réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets. C’est le mercredi 13 mai dernier, lors d’une descente à Zac Mbao, que les pandores ont neutralisé les malfaiteurs et mis la mains sur leur stock de fbillets, rapporte Lasinfo.

Il s’agit de coupures comprenant trois paquets de 50 millions d’euros, un paquet d’un milliard et un autre de 900 millions. Le total du butin est estimé à deux milliards cinquante millions d’euros. Lors l’opération, du matériel de fabrication de faux billets a été également saisi et six individus interpellés.