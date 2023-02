dimanche 26 février 2023 • 168 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grâce à son doublé, ce soir, contre Marseille (0-3), Kylian Mbappé devient co-meilleur buteur de l'histoire du PSG.

À seulement 24 ans et 92 jours, l’attaquant tricolore Kylian Mbappé marque déjà l’histoire du club en compétition officielle, et ce seulement cinq ans et demi après son arrivée du côté du club de la capitale contre 180 millions d’euros, en provenance de l’AS Monaco. En effet, le natif de Bondy a marqué ce dimanche soir face à l’Olympique de Marseille son 200e but en carrière sous le maillot rouge et bleu, le 136e en championnat (+ 34 en Ligue des Champions, 27 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue et 2 en Trophée des Champions).



Avec son doublé inscrit face à l’éternel rival marseillais, l’international aux 66 sélections (36 buts) égale ainsi l’Uruguayen Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG. Le record du Matador ne devrait donc plus tenir très longtemps, étant donné que la saison 2022-2023 n’est pas encore terminée et que KM7 est sous contrat avec Paris jusqu’en 2025. De quoi affoler les compteurs du club pendant quelques temps…