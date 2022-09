lundi 19 septembre 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Entre l'hécatombe de forfaits, les affaires Paul Pogba et FFF, c'est dans un climat pesant que l'équipe de France fait sa rentrée cette semaine.

Kylian Mbappé a "décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue" mardi avec l'équipe de France après le refus de la Fédération de "modifier la convention" des droits à l'image des joueurs, a-t-il fait savoir lundi dans un communiqué transmis à l'AFP et repris par RMC.



La star des Bleus et du Paris Saint-Germain "et ses représentants (...) regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde" sur ce sujet qui a déjà fait polémique en mars.



Aucune réaction de la Fédération française de football (FFF)



Cette décision "ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir", conclut le communiqué de Lylian Mbappé.



Sollicitée, la FFF n'avait pas réagi en milieu d'après-midi. Noël Le Graët et François Vasseur, directeur marketing, sont attendus dans l'après-midi à Clairefontaine, où ils s'entretiendront avec des joueurs, explique l'AFP.