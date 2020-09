mardi 8 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) Testé positif au covid-19, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l'équipe de France. Une nouvelle qui a provoqué un terrible coup de gueule de la part de Leonardo, très remonté après la FFF.

C'est l'hécatombe ! Depuis quelques jours, les cas de covid se multiplient en Ligue 1 Uber Eats et notamment au Paris Saint-Germain. En effet, six joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Il s'agit de Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Marquinhos et Keylor Navas. Certains étaient d'ailleurs en vacances en famille ensemble à Ibiza. Ce qui a provoqué une certaine polémique en cette période d'épidémie où les gestes barrière sont de rigueur. Invité dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo, que l'on disait furieux après les contaminations dans l'effectif parisien, a pris la défense de ses troupes.

« Toutes les équipes ont des cas positifs, mais les cas positifs, quand ça arrive à Paris, ce serait un scandale? Ils sont avec leurs femmes et leurs enfants, Neymar est avec son père et son fils. Instagram, cela ne correspond pas à la réalité. Je déteste Instagram. Je suis très attaché à la discipline, le travail, le terrain. Je suis d'une autre génération. Si on doit leur taper dessus car ils ont un comportement qui nuit à la performance, on le fera. Mais pas là. Tous les joueurs de foot vont à Ibiza. Beaucoup de joueurs du Bayern étaient aussi à Ibiza! »

Des accusations

Mais ce lundi, le directeur sportif doit faire face à un nouveau cas de covid-19 dans son effectif puisque Kylian Mbappé est positif. Une nouvelle que Leonardo a confirmée au micro de l'After sur RMC Sport. Mais le dirigeant du PSG était particulièrement remonté contre la Fédération Française de Football. «Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif. Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça. (Avez-vous appelé Mbappé pour avoir la confirmation ?) Exactement. Il est chez lui et on a appris. (…) Tout le monde fait la morale au PSG. Mais quand il se passe ça, c’est encore le PSG qui gère. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire».

Puis il a ajouté : «C’est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club. On n’a parlé avec personne. On n’a parlé qu’avec Mbappé. C’est nous qui avons fait pression. C’est inacceptable». Un terrible coup de gueule de la part de Leonardo qui n'épargne pas la FFF. Une FFF qui, rappelons-le, avait déjà été pointée du doigt en coulisses par l'OM et Jacques-Henri Eyraud en fin de semaine dernière après la mise à l'écart de Steve Mandanda. Quoi qu'il en soit, le PSG de Thomas Tuchel est plus que jamais décimé à trois jours d'affronter le RC Lens (10 septembre), en match en retard de la 2ème journée de L1. Mbappé, lui, manquera le dernier match des Bleus face à la Croatie ainsi que les rencontres contre Lens et l'OM voir peut-être celle face à Nice.