lundi 5 septembre 2022 • 1264 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM (Dakar) En conférence de presse, ce lundi, Kilian Mbappé a réagi à l'affaire Pogba et ses relations avec ce dernier.

« Non, parce qu’aujourd’hui, je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits. Aujourd’hui c’est sa parole contre celle de son frère. Je vais faire confiance à mon coéquipier, dans l’intérêt de la sélection aussi. On a une grande compétition. Il est déjà dans certains problèmes, ce n’est pas le moment d’en rajouter. On va voir comment ça se passe, je suis assez détaché de tout ça », a réagi l'international français, à la veille du match PSG-Juventus, comptant pour la première journée de Ligue des Champions.