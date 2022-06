dimanche 19 juin 2022 • 694 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un tweet publié dimanche, Kylian Mbappé a évoqué le « racisme » comme motif de ne plus jouer en équipe de France suite à l'élimination à l'Euro 2020. Des propos à l'encontre de ce qu'a énoncé Noël Le Graët dans un entretien au JDD.

Quelques heures après la parution d'un entretien de Noël Le Graët dans le JDD, Kylian Mbappé a contredit les propos du président de la FFF. Ce dernier avait déclaré que la star de l'équipe de France « ne voulait plus jouer en équipe de France » car il « trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendu après son penalty raté (lors de l'Euro 2020 en huitièmes) et les critiques sur les réseaux ».



Sur Twitter, l'attaquant du PSG a révélé que s'il avait voulu arrêter « c'était par rapport au racisme et non au penalty. Mais lui (Noël Le Graët) considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme... » Un épisode qui avive les rapports, déjà tendus, entre le président de la FFF et l'attaquant de 23 ans.



« Je suis d'accord avec lui. J'ai bien tout compris »



Joint par RMC Sport, Noël Le Graët a répondu au tweet de Mbappé. Il affirme comprendre le joueur des Bleus : « Je suis d'accord avec lui. J'ai bien tout compris et il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité. »



Avec L'Equipe