Mbaye Niang embrouille le Mercato

iGFM-(Dakar) Attaquant vedette du Stade Rennais, M’Baye Niang est annoncé avec véhémence du côté de l’Olympique de Marseille.

Il faut dire que le buteur sénégalais ne cesse de faire des appels du pied au club provençal, qui lui tient visiblement à coeur. Cela pourrait lui permettre de disputer la Ligue des Champions et de relancer sa carrière dans un club encore plus prestigieux que le Stade Rennais. Néanmoins plusieurs obstacles se dressent devant cette opération. Notamment les problèmes financiers de l’OM, qui aura du mal à faire une offre approchant les 20 ME nécessaires. En plus de cela, l’argument de la compagne de M’Baye Niang qui est marseillaise ne tient plus vraiment debout. Les suiveurs de la romance déjà complexe entre Niang et Emilie Fiorelli ont ainsi noté que les deux tourtereaux se sont séparés tout récemment. Ils s’étaient déjà séparés en 2018, Niang étant accusé d’abuser avec « la polygamie et l’alcool » par sa copine.

La star de télé-réalité est pourtant enceinte de son deuxième enfant avec Niang, mais l’attaquant rennais a annoncé à tout le monde sur les réseaux sociaux qu’il était « enfin seul » dans sa vie amoureux et qu’il était désormais « libre comme l’air ». De quoi remettre en cause sa volonté de rejoindre l’OM ? Impossible de le savoir mais dans la foulée, le journaliste Bilel Ghazi a annoncé que l’ancien joueur du Milan AC était à l’écoute d’une offre copieuse venant du Qatar, et qu’il était déçu par le manque d’argument financier de l’OM pour le faire venir.