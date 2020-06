Mbaye Niang : « Je serai à la reprise du Stade Rennais »

iGFM-(Dakar) Alors que les rumeurs de transferts vont bon train concernant l’attaquant sénégalais, Mbaye Niang a tenu a remettre les choses au point, quelques jours avant la reprise de l’entraînement du Stade Rennais. Interview.

« Je fais ça car beaucoup de choses se disent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup… » A peine les micros ouverts, Mbaye Niang, dont le nom occupe sans discontinuer les rubriques mercato, veut mettre les choses au point. S’il a « vraiment hâte de reprendre le football », c’est surtout l’occasion de préciser sa position par rapport au Stade Rennais et à un éventuel transfert.

Etes-vous prêt à reprendre l’entraînement avec le Stade Rennais, le 22 juin prochain?

Oui, très clairement. J’ai toujours dit que le Stade Rennais était mon club, que j’ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd’hui, retourner au Stade Rennais, ça ne serait à aucun moment un échec, au contraire.

Il y a beaucoup de rumeurs concernant vos envies de départ et vos touches notamment à Marseille…

Le problème, c’est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il n’y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat, et je suis très heureux d’être au Stade Rennais.

Vous êtes prêt à jouer la Champions League à Rennes?

Ah oui, oui, oui, très clairement! Ça fait deux ans qu’on se bat pour ça. On a réussi quelque chose d’exceptionnel. Et comme je l’ai dit, je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison.

Certains ont dit que vous ne pensiez qu’à l’OM, c’est vrai?

Je n’ai pas envie de rentrer dans toutes ces discussions de Marseille ou pas Marseille. La seule chose qui est vraie aujourd’hui est que M’Baye a des agents. Grégory Gelabert s’occupe de ça. J’ai envie de prendre du plaisir, de ‘kiffer’ mon football. Tout ce qui se raconte à côté, ce qui n’est pas sorti de ma bouche ou de mon entourage, pour moi ça n’a aucune valeur.

Que privilégiez-vous aujourd’hui M’Baye? Aller à l’OM? Partir à l’étranger? ou disputer une Coupe d’Europe avec le Stade Rennais?

Très sincèrement, aujourd’hui, je ne sais pas de ce que l’avenir est fait. Mais la seule chose que je peux dire, c’est je veux prendre du plaisir, jouer au football, et voilà…

En clair, on parle d’une piste au Qatar. Est-ce que cela peut vous intéresser?

Ceux qui me connaissent savent très bien. Ils connaissent ma mentalité, et ce que j’ai dans la tête. Maintenant, j’entends beaucoup de choses, c’est vrai, à propos de cette histoire sur le Qatar. Moi, je suis au courant de rien pour le moment.

Quand vous dites qu’on sait « ce que t’as dans la tête », c’est quoi exactement?

Comme je le répète depuis tout à l’heure, je veux uniquement jouer au football, prendre du plaisir. Faire ‘kiffer’ les gens (sic) qui m’aiment, et ne pas me prendre la tête avec toutes ces rumeurs. qui sortent parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui sortent, et ça, ça me dérange un peu.

On a l’impression que beaucoup de gens parlent en votre nom. C’est ça qui vous agace le plus?

Oui, parce que j’entends plein, plein, plein de choses ! Et très honnêtement, ce sont des choses, qui pour mon entourage et ceux qui travaillent même pour moi pour voir ce qui est possible de faire, sont dérangeantes parce que le club pense qu’il y a des stratégies. On parle du Qatar parce que c’est pour mettre la pression à l’OM mais à aucun moment ce n’est pour mettre la pression à qui que ce soit. Donc, c’est dommage. Maintenant, mes agents vont travailler sur ça, et j’espère que cela va s’arranger d’ici les prochains jours.

En fait, vous étiez juste à Marseille avec vos proches? Il n’y a rien de plus?

Oui, j’étais juste en vacances. Là, je suis en vacances autre part. Ça parle un peu moins car ce n’est pas Marseille, mais je suis aussi en vacances dans une belle ville. Mais bon… Je voulais juste mettre à terme à toutes ces rumeurs.

Dernier mot… Que voudriez-vous dire aux supporters bretons?

Tout simplement. Je suis quelqu’un de sincère. Les supporters du Stade Rennais, je les aime. Donc aujourd’hui, même si j’étais amené à partir, je le ferais avec respect, pas comme les gens peuvent le dire et avec tout le bordel qu’il y a.

Il n’y aura pas de bras-de-fer…

Dans la vie, il faut trouver des solutions. Après, je vais faire part de mon envie. Le club, c’est mon envie. Je n’ai pas besoin de parler en public tous les jours, tous les matins, voir mon nom dans les journaux, et en plus des trucs qui sont à 90% faux! C’est ça le pire! À la rigueur, si c’était vrai, je ne pourrais rien dire. Mais tout est faux. Il y a beaucoup de choses fausses. Le Stade Rennais, c’est mon club. je fais les choses comme il se doit, pour que tout le monde soit content et fasse les choses dans le respect.

