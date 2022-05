mardi 3 mai 2022 • 287 lectures • 0 commentaires

Absent en sélection depuis octobre 2019, Mbaye Niang n’a pas perdu espoir à quelques mois de la Coupe du monde 2022. Profitant de son temps de jeu retrouvé à Bordeaux, avec qui il vient d’enchaîner 4 titularisations, pour 2 buts, l’attaquant de 27 ans a adressé un appel du pied au sélectionneur Aliou Cissé.

«J’essaie d’être performant, car je sais que le Sénégal est une grande nation. J’ai été en sélection pendant tant d’années (15 sélections, 4 buts). J’essaie d’être performant avec mon club et inchallah j’espère revenir très rapidement parce que ça me manque aussi», a glissé l’ancien Rennais dans un entretien accordé au journal Record, avant de parler de lui à la 3e personne. «Mbaye Niang est revenu, il a retrouvé sa forme et il va tout faire pour revenir en équipe nationale. Ça me manque et j’ai à cœur de retrouver mes coéquipiers et le public sénégalais. (…) Le sélectionneur aura le choix de me prendre ou non lors des prochaines échéances.»

Boulaye Dia, Famara Diédhiou, Bamba Dieng et Habib Diallo le devançant, Niang part de loin, mais comme personne ne se détache vraiment à ce poste…

Afrik foot