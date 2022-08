lundi 29 août 2022 • 123 lectures • 0 commentaires

Dix ans après, l’AJ Auxerre est de retour en Ligue 1 et peut remercier Jean-Marc Furlan. L’entraîneur, expert des montées de Ligue 2 à L1, doit désormais faire un exploit encore plus compliqué : à savoir maintenir l’AJA dans l’élite. S’il n’a pas un effectif XXL ni des moyens énormes, le coach peut compter sur trois habitués de l’élite pour ramener de l’expérience. Et le dernier venu n’est autre que M’Baye Niang.

Les fans de l’AJ Auxerre sont prévenus : cette saison risque d’être celle de toutes les émotions. Déjà, les habitués du Stade l’Abbé-Deschamps ont pu renouer avec l’élite du championnat de France mais ils devront surtout être derrière leur équipe durant toute l’année. En effet, les Auxerrois auront besoin d’un stade plein et de beaucoup de soutien pour pouvoir soulever des montagnes et assurer leur maintien en L1. Car il faut le dire, cette année est particulière et bien plus difficile que les exercices précédents. Et pour cause, il y aura 4 descentes à l’issue de la 38ème journée et potentiellement une dizaine d’équipes menacées par la relégation.

Pour l’AJA donc, il faudra être archi réaliste dans les deux surfaces pour parvenir à obtenir le maintien. Le mercato aussi est très important, puisque Auxerre doit transformer une bonne équipe de Ligue 2 en équipe solide de L1 et cela passe par des cadres expérimentés. Ainsi, en début de mercato et à la surprise générale, Benoît Costil a posé ses affaires en Bourgogne-Franche-Comté. Le portier a pris la place de Donovan Léon, le héros de la montée auxerroise en Ligue 1 face à Saint-Etienne. Même si ses premiers pas ne sont pas forcément réussis, Costil est sur une série noire et il devra rapidement retrouver la confiance. En effet, il reste sur 28 rencontres avec au moins un but encaissé dans l’élite.

Mais cette semaine, Auxerre a frappé fort avec l’arrivée de M’Baye Niang. Jean-Marc Furlan, l’entraîneur, est déjà conquis par les premiers pas du Sénégalais. « Nuno Da Costa et Mbaye Niang sont très intéressants. Mbaye est un claqueur de buts. Tu le sens en lui spontanément ! Cela se passe dans un très bon état d’esprit. Mbaye Niang est un attaquant de talent. L'idée est qu'il développe beaucoup de force ! ». Clairement, si Furlan arrive à redonner de la confiance à l’ancien de Caen Oud e Montpellier, cette arrivée pourrait être bénéfique dans le secteur offensif auxerrois, assez léger. Pour le moment, et après les résultats des deux premiers matchs : Lille puis Angers (1 point pris), l’AJA est un candidat plus que crédible à la descente selon les paris foot disponibles sur Bwin. Les bookmakers mettent la même cote à Auxerre, l’ESTAC Troyes et à l’AC Ajaccio, trois des quatre favoris pour la relégation. Clermont et Angers sont aussi susceptibles de se battre, jusqu’au bout, pour un ticket en Ligue 1. Aux cadres auxerrois de montrer la voie, mais aussi aux recrues comme Costil, M’Changama, Nuno Da Costa et donc M’Baye Niang. Jean-Marc Furlan a des munitions, à lui de trouver la manière de s’en servir.