Mbissine : L’ANRAC appuie les opérations de nettoiement du village pour favoriser le retour des populations

iGFM-(Dakar) Longtemps éprouvées par le conflit armé casamançais, les populations de Mbissine, village situé dans la d’Adéane (Ziguinchor, sud du Sénégal) avaient quitté leur contré depuis le 9 octobre 1992. Depuis lors, elles sont installées sur le long de la frontière qui sépare le Sénégal à la Guinée-Bissau. Le calme revenu dans cette zone, l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance a décidé, ce dimanche, de s’investir dans l’aménagement de ce village abandonné et qui a véritablement souffert du conflit armé en Casamance.

Pour ce faire, l’ANRAC a appuyé les opérations de nettoiement de Mbissine afin de permettre à l’armée de s’y installer. L’autorité administrative locale à savoir le Sous-préfet de Niaguis Richard Birame Faye a loué le geste de ladite agence avant de rassure sur le processus de création de conditions favorables au retour des populations déplacées dans l’arrondissement de Niaguis. Pour le Directeur technique de l’ANRAC Ismaila Diédhiou, «nous sommes venus ce matin à Mbissine pour appuyer les populations afin de les permettre de mener à bien les opérations de nettoiement et désherbage de leur village. Nous leur avons des kids alimentaires composés essentiellement de riz, de l’huile, des cas d’oignons et autres condiments», a dit M. Diédhiou. A l’en croire toujours, «beaucoup de populations de zones abandonnées du fait du confit dans l’arrondissement de Niaguis, ont à la faveur de la sécurisation progressive de leurs localités enclenchées un travail de désherbage et de nettoyage pour préparer leur retour. C’est pourquoi, l’agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance a décidé appuyer cette dynamique en mettant à la disposition de ceux qui dirigent ces opérations des vivres. Le maire d’Adéane Ibrahima Diédhiou a, à son tour, saisi l’occasion pour faire un plaidoyer en faveur d’un renforcement des moyens alloués à l’ANRAC. Les bénéficiaires du don en vivre qui ont effectué les déplacements à la Sous-préfecture de Niaguis ont appelé les autorités à poursuivre et à intensifier les efforts en faveur d’un retour des personnes déplacées dans l’arrondissement dans leur contré.

IGFM