lundi 1 août 2022 • 94 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Clap de fin sur le scrutin du département de Mbour. Le très disputé département de Mbour a finalement livré son verdict.

Même si la coalition YEWWI ASKAN WI est largement majoritaire dans la commune, cela n’a pas suffit pour remporter le département. En effet, il tombe dans l’escarcelle de Benno Bokk Yaakaar qui a obtenu 68413 voix contre 63796 pour Yewwi Askan Wi.

Le président du comité électoral de BBY de Mbour, Saliou Samb s'est réjoui de ces résultats et félicité tous les militants et membres du comité pour le travail abattu durant la campagne électorale et qui leur a valu ces résultats.