Me Abdoulaye Tine- « Il est de la responsabilité des Etats africains de protéger leurs populations… »

iGFM – (Dakar) Le Président de l’Union Sociale Libérale, l’avocat, Me Abdoulaye Tine, est l’invité d’IGFM. Dans cet entretien, il dégage les points forts et les points faibles de la loi d’habilitation votée par l’Assemblée nationale. Il évoque également la gestion des 1000 milliards pour lutter contre cette pandémie. Il se prononce aussi sur la polémique autour du marché du riz destiné à l’aide alimentaire d’urgence et l’annonce de l’annulation de la dette des pays africains en cette période de pandémie et le débat sur les vaccins que les puissances occidentales veulent imposer aux Africains. Pour l’avocat, il est de la responsabilité des Etats africains de protéger leurs populations contre certains vaccins qu’on veut imposer à l’Afrique.

Harouna FALL

Images: Cheikh Sarr