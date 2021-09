Me Abdoulaye Wade décline les ambitions du PDS (Document)

vendredi 3 septembre 2021 • 668 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM-(Dakar) Le Parti démocratique Sénégalais et son secrétaire Général, Me Abdoulaye Wade poursuivent l’élaboration de stratégies et de plans d’action pour la reconquête du pouvoir. Dans une note reçue à iGFM ce vendredi, le Pape du Sopi se dit satisfait de la tournée nationale préparatoire des opérations de vente et de renouvellement des instances du parti dans les 46 départements du pays et affirme que son parti «est debout et prêt reconquérir le pouvoir.

Par ailleurs, le secrétaire général du Pds annonce qu’il va procéder au déploiement de l’ensemble des commissaires et des superviseurs sur l’étendue du territoire nationale pour le placement et la vente des cartes dans toutes les sections communales, à parti du samedi 4 septembre.







Galerie photos

Cet article a été ouvert 668 fois.

Publié par Birame Ndour editor