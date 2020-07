iGFM-(Dakar) L’ancien ministre de la Justice sous Wade, Me Amadou Sall s’est prononcé sur l’affaire des six gazelles Oryx qui éclabousse le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall. Il semble ne pas cautionné l’acte et soutient que la place de ces animaux n’est pas dans le maisons, mais, plutôt, dans leur environnement naturel.