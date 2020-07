Me Amadou Sall : « Si le Mali tombe, le Sénégal et beaucoup de pays tomberont aussi »

iGFM-(Dakar) Le responsable du parti SOUQALI SOPI, par ailleurs avocat, estime que le Sénégal doit surveiller de très prés la crise politique qui secoue le Mali depuis quelques temps. Il a également invité les autorités à tirer des leçons de cette crise, et les raisons qui ont plongé le Mali dans cette situation.

« La situation au Mali nous interpelle tous. Géo-politiquement parlant, plusieurs pays ouest africains sont frappés par des crises. Et les liens étroits qui existent entre ces pays d’Afrique de l’ouest et leurs populations, font que les problèmes de l’un interpellent forcément les autres. Le Sénégal doit surveiller de très prés cette situation, mais également contribuer de manière intelligente à la restauration de la stabilité dans ce pays. Parce que si le mali tombe, le Sénégal, la Mauritanie, et bien d’autres pays tomberont aussi. », a déclaré l’ancien ministre de la justice dans l’émission, infos du matin de la TFM.