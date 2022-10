mardi 18 octobre 2022 • 181 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball, Me Babacar Ndiaye, a annoncé, ce mardi, à Saly, des projets communs entre la NBA Africa et l'instance qu'il dirige.

"C'est la deuxième fois de suite que le Sénégal est choisi par la FIBA. Cela prouve que la FIBA accorde de l'importance au Sénégal. C'est un camp qui regroupe une vingtaine de nationalités. Il faut retenir que c'est un camp qui regroupe les filles au moment où le Sénégal a besoin de relève dans le domaine du basket féminin", a déclaré le patron du basket sénégalais, lors de la cérémonie d'ouverture du camp de basket organisé par FIBA Afrique en partenariat avec la NBA. Avant d'annoncer la collaboration entre la NBA Africa et la Fédération sénégalaise de basket (FSBB).







La mise sur pied dès l'année prochaine



"Il faut également retenir la collaboration entre la FIBA et la NBA. Elle doit être suivie par les fédérations. Je constate que la NBA Africa est là depuis des années, mais il n'y a pas de collaboration entre elle et la Fédération. J'ai parlé tout à l'heure avec le responsable de la NBA, Monsieur Franck Traoré et s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, il y a des projets communs entre les deux structures", a-t-il fait savoir. "C'est pour le développement du basket sénégalais", a précisé Me Babacar Ndiaye.







Effectuant le déplacement à Saly, ce mardi matin, pour prendre part à l'ouverture du camp de basket qui réunit 45 participantes de 15 pays et 20 entraîneures, Me Ndiaye a affiché son souhait. "J'espère que les jeunes Sénégalaises vont se retrouver dans les équipes nationales. Il faut faire en sorte que les équipes aient des petites catégories, c'est une exigence. Avec les filles, ça va être la priorité de la fédération."