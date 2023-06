jeudi 1 juin 2023 • 1756 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Après la condamnation de Ousmane Sonko ce jeudi, nombreux sont ceux qui se demandent si le leader de Pastef risque d’être emprisonné dans les prochains jours. Son avocat Me Bamba Cissé a éclairé à ce sujet.

Les avocats de Ousmane Sonko sont outrés par la condamnation infligée à leur client, ce jeudi. Le leader de Pastef risque-t-il d’être arrêté et emprisonné dans les prochaines heures ? Me Bamba Cissé, un de ses avocats explique que dès lors qu’on parle de contumace, «à tout moment Ousmane Sonko peut être arrêté». Il a précisé à la Tfm, qu’il n’y a pas besoin d'un mandat d’arrêt pour ce faire, puisqu’on est en face d’une situation de contumace.



Pour ce qui est de son client, Me Bamba Cissé a tenu a préciser qu’il n’a pas été envisagé qu’il se constitue prisonnier: «La loi dispose que quand vous êtes en état de contumace, si vous vous constituez prisonnier ou quand vous êtes arrêté, le procès doit être refait. Mais nous, à ce stade, nous ne jugeons pas encore nécessaire de nous constituer prisonnier. Que chacun prenne ses responsabilités. Ils savent où se trouve le contumax (Ndlr : Sonko), s’ils veulent l’arrêter qu’ils aillent le chercher. En l’état actuel des chose, c’est inenvisageable de se constituer prisonnier», clarifie l’avocat.

