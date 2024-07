vendredi 7 juin 2024 • 2920 lectures • 8 commentaires

Sur la question, les avis divergent. Mais, Me Bamba Cissé, qui fut avocat de Ousmane Sonko, le président de la République doit rester dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ce, pour éviter que les juges décident seuls. Il l’a dit jeudi, lors d’une conférence axée sur la Justice et la Politique.

«C’est pour éviter le gouvernement des Juges. Il ne faut pas laisser les juges seuls décider en Conseil supérieur de la magistrature (Csm). Que le président de la Publique sorte du Csm pour moi c’est une grosse erreur. Il faut qu’il reste. Mais qu’il ne politise pas le Csm.



Et là, on l’attend du Président Diomaye Faye. C’est un technocrate. C’est quelqu’un que je connais personnellement, je sais que c’est quelqu’un qui ne peut pas dérailler. Le premier ministre Ousmane Sonko n’en parlons pas, pour moi il est plus que dans les principes.»