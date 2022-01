Médina - La coalition Sénégal 2035 condamne fermement la violence

mercredi 12 janvier 2022 • 71 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

PUBLICITÉ

La coalition Sénégal 2035 de la commune de Médina fustige fermement la violence qui s’est invitée dès les premiers jours du démarrage de la campagne électorale et rappelle, nous concernant ni la tête de Liste pour la Ville de Dakar, Monsieur Mame Mbaye Niang, et les têtes de listes Majoritaire et proportionnelle respectivement Monsieur Pape Momar Diop et Pape Djibril N’Diaye de la commune ne prônent ces écarts malheureux et déplorables.

PUBLICITÉ

La coalition Sénégal 2035 Médina, invite les citoyens de ne suivre aucune manipulation, élisez la liste qui vous convient et préserver le bon voisinage. PUBLICITÉ

Cependant, nous attirons l’attention de la population qu’est ce qui fait courir certain et leur incite à une violence si nous savons que la rémunération d’un Maire ne dépasse pas trois (3) cent (100) Mille francs CFA, cela est tellement révélateur que seul le citoyen peut choisir le type de Maire qu’il souhaite pour la gestion de sa commune.

La coalition Sénégal 2035 Médina invite l’état à anticiper, car les derniers jours de la campagne électorale tous les candidats seront soit en caravane ou meeting, autrement dit tous seront sur le terrain en même temps.

Cet article a été ouvert 71 fois.

Publié par Harouna Fall editor