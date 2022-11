jeudi 3 novembre 2022 • 2269 lectures • 1 commentaires

Ce jeudi, c’est jour d’audition pour Ousmane Sonko. Mais, au Tribunal, ce qui intrigue, c’est la présence de Me Elhadj Diouf, puisque sa cliente Adji Sarr n’a pas été convoquée aujourd'hui. Il s’est expliqué.

« Je suis venu au tribunal aujourd’hui parce que j’y travaille. Je ne suis pas mécanicien à ce que je sache. J’ai des clients pour lesquels je dois plaider et les gens osent demander ce que je fais ici » a-t-il dit à nos confrères de la de la Tfm.



L’avocat n’a pas pu s’empêcher d’égratigner celui que sa cliente accuse de viol: «Je ne peux pas comprendre qu’à chaque fois qu’on doit convoquer ce gars qu’il y ait des problèmes comme s’il était un extraterrestre. Il doit juste être entendu dans le fond du dossier, après il retournera chez lui. C’est juste une audition et lui-même en est conscient. Comme ce pays a changé les gens résolvent leurs problèmes dans la violence. A chaque fois qu’on le convoque il appel au mortal combat et des gens y perdent la vie.»



L’avocat déclare que le président de la république a pris «des mesures drastiques «pour que le pays ne soit pas brulé». En sus, il informe qu’il « n’assistera pas à l’audition de Sonko. J’ai trois audiences au tribunal aujourd’hui ».



Khady FAYE