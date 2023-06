jeudi 1 juin 2023 • 1596 lectures • 20 commentaires

iGFM (Dakar) L'avocat de Adji Sarr, Me El Hadji Diouf, s'est exprimé sur le verdict du procès qui opposait sa cliente au leader de Pastef, Ousmane Sonko.

"On n'est pas totalement satisfait du verdict. Nous aurions voulu qu'il (Ousmane Sonko) soit condamné à dix ans de prison, mais nous nous plions à la décision de justice prononcée ce jeudi. Nous n'avons pas eu de satisfaction totale mais nous avons une victoire. Ousmane Sonko doit aller en prison pour deux ans avec une amende de 600.000 FCFA et 20 millions pour dommages et intérêts. Il a été déclaré coupable pour corruption de jeunesse", a déclaré l'avocat de Adji Sarr.

