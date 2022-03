Me El Hadji Diouf : «J'ai failli mourir dans un accident avec Me Bamba Cissé...»

mercredi 2 mars 2022 • 136 lectures • 0 commentaires

People 1 heure Taille

PUBLICITÉ

iGFM – (Dakar) Me El Hadji Diouf était invité de Dieynaba Seydou Bâ dans l’émission D’clique. L’avocat revient sur sa relation avec Me Bamba Cissé, et leur accident…



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 136 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor