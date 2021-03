jeudi 11 mars 2021 • 1223 lectures • 7 commentaires

Vidéo 3 heures Taille

iGFM-(Dakar) En plus de l’Affaire Adji Sarr, Me Elhadji Diouf menace de poursuivre en justice le leader de Pastef, Ousmane Sonko, pour tentative d’assassinat. Il l’accuse d’avoir commandité l’attaque de sa maison qui a été saccagée et incendiée par des manifestants armés.

«Une personne dangereuse et qui a choisi la manipulation et le mensonge comme voie d’accès au pouvoir. Une personne qui demande un combat mortel, a fait descendre dans la rue des jeunes manipulés pour s’attaquer à des commerces, à des hommes et à votre serviteur dont la maison sise à Hann mariste a été saccagée et incendiée», accuse l’avocat d’Adja Sarr dans l’affaire de viol présumé qui éclabousse le député.

"Je ne vais pas laisser passer pour cette fois. Le criminel Ousmane Sonko va payer. Mon parti va déposer une plainte pour tentative d’assassinat.», accuse Me Elhadji Diouf. L’avocat de Adji Sarr dans l’affaire du viol présumé dans laquelle est accusé Ousmane Sonko, assimile l’attaque de sa demeure à une tentative d’intimidation orchestrée par Ousmane Sonko et ses proches.

«Il tente d’accéder au pouvoir par l’intimidation. Je ne laisserai pas cet individu plonger le pays dans le chaos. Nous allons déposer une plainte contre Sonko pour tentative d’assassinat. Ces individus armés, qui ont attaqué ma maison avant de l’incendier, étaient venus avec l’intention de me tuer», a dénoncé Me Diouf.

S’agissant du dossier Adji Sarr, Me Diouf a radicalement affirmé qu’il n’acceptera jamais la médiation entamée par les religieux et la société civile. «Je respecte les religieux, mais la lumière doit être faite sur cette affaire. Justice doit être rendue », a plaidé Me Diouf.