dimanche 23 août 2020, par Daouda Mine

Me Elhadji Diouf guéri de la Covid-19

iGFM-(Dakar) L'avocat Me Elhadji figure désormais, sur la liste des personnalités qui n'ont pas été épargnés par la Covid-19. Il a lui même annoncé ce matin, dans l'émission Grand Jury de la RFM qu'il a été hospitalisé pendant 10 jours après une contamination à la Covid-19.



"J'ai très vite pris mes dispositions. Je me suis rendu à l'hôpital quand j'ai commencé à perdre l'appétit et à ressentir des douleurs au niveau des jambes. Je n'avais pas de signes inquiétants, mais ma femme a insisté pour que je consulte un médecin. Les tests étaient revenus positifs et j'ai été pris en charge dans une structure sanitaires pendant 10 jours", a annoncé Me Elhadji Diouf.

