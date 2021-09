jeudi 23 septembre 2021 • 301 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

TRIBUNE - L’année dernière, contre toute attente, le Ministre de la Justice Me Malick Sall avait commenté la décision de feu le Juge Samba FALL d’accorder la liberté provisoire à Monsieur Seydina FALL . Il récidive encore en 2021 en interférant dans la procédure judiciaire qui ne relève pas de son champ de compétence.

La propension du Garde des Sceaux à expliquer ou justifier les décisions des juges du Siège décrédibilise gravement le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et jette le discrédit sur la justice sénégalaise.



Il faut le rappeler : au Sénégal c’est le juge qui est habilité, par le législateur, à accorder la liberté provisoire s’il est convaincu par les arguments de la défense selon lesquels la détention de leur client n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Le Parquet peut faire opposition à la liberté provisoire. Ce qui n’a pas été fait à l’époque.



Dès lors, le ministre de la justice a l’obligation de s’abstenir de tout commentaire. Le Président Macky Sall doit mettre fin aux dérives de Me Malick Sall s’il n’est pas derrière ses agissements de son ministre. Dans un Etat de droit démocratique digne de ce nom, un ministre de la justice ne commente pas une décision d’un juge.