dimanche 24 juillet 2022 • 239 lectures • 0 commentaires

Actualité 8 heures Taille

iGFM - (Dakar) Elu la première fois en 2014, puis réélu triomphalement en 2022, Me Moussa Bocar Thiam est prêt à remettre cela encore une fois.

PUBLICITÉ

En énumerant autant de réalisations : l'hôpital régional de niveau 2 d'un coût de 22 milliards. Il y a aussi le marché central sous régional aux poissons estimé à 600 millions.

PUBLICITÉ

S'y ajoute 500 lampadaires faisant de Ourossogui l'une des communes les mieux éclairées.

L'édile de la ville, par ailleurs coordonnateur communal de la Coalition Benno Bokk Yakaar, pourra également voire décoller le premier avion à la faveur de l'inauguration prochaine de l'aéroport de Ourossogui.

Le bitumage des routes, les emplois créés, l'appui aux groupements féminins, soient autant d'actions à l'actif du président de la République Macky Sall.

Fort d'un bilan reluisant, Me Moussa Bocar Thiam ne peut que poursuivre sa campagne de proximité non sans expliquer aux populations les véritables enjeux de ce scrutin.

Il s'agit ni plus ni moins de donner une majorité large au president Macky Sall pour gouverner et mener à bien l'ambitieux projet de développement via le Pse.

De ce point de vue, Me Moussa Bocar Thiam s'appuiera sur des relais communautaires à l'envergure certaine en qualité de porteurs de voix. C'est le cas de Djibril Sy opérateur de téléphonie.

Sur la lancée, Mouhamadou Ly, a promis 120 voix dorées et déjà dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar.