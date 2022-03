vendredi 25 mars 2022 • 458 lectures • 0 commentaires

Le contentieux qui l’opposait à Dakar Dem Dik a finalement été tranché en sa faveur. Me moussa Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a annoncé que le Tribunal lui a accordé le versement de 90 millions de francs Cfa en guise d’indemnités de départ.

«Par décision du 23 mars 2022, la justice vient, à nouveau, de me donner raison en condamnant Dakar Dem Dikk et son actuel directeur général aux ordres à me payer l'intégralité des 90 millions qui me restaient dus.J'ai toujours fait confiance à la justice de mon pays en tant qu'avocat de profession», a déclaré l’ex directeur général de Dakar Dem Dik.



Revenant sur cette affaire, Me Moussa Diop informe que c’est Macky Sall qui avait ordonné le blocage de ses indemnités, suite à son limogeage : «Le 02 septembre 2020, le Président de la République Macky SALL me limogeait de mes fonctions de Directeur Général de la Société Dakar Dem Dikk en réaction à ma position contre un 3ème mandat et ordonnait le blocage de mes indemnités conventionnelles de départ arrêtées depuis 2014 par contrat.»