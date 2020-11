Ce lundi, il s’est réuni avec Ousmane Sonko, Président de Pastef les Patriotes et Barthélemy Dias. «Sur la demande d'une grande partie d'entre vous, de dignes et patriotiques fils de la nation se sont retrouvés aujourd'hui autour de l'essentiel: le Sénégal», a-t-il commenté.

Le président de Ag Jotna, joint par iGfm, n’a pas voulu s’épancher outre mesure sur cette rencontre. Mais, il promet de faire une déclaration demain mardi au Tribunal. A préciser que c'est contre Barthélémy Dias qu'il a esté en justice. Mais, leur poignée de main semble présager d'un futur bien moins antagoniste.