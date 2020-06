Me Moussa Diop tance Barthélemy : « c’est du haut Niveau… »

iGFM-(Dakar) Tel un avocat devant la barre, Me Moussa Diop est déterminé à faire le plaidoyer sur le plateau de Soir d’info. En effet l’avocat précise d’abord, diplômes et attestations à l’appui qu’il est bien avocat. Cependant le principal souci de la robe noire et de livrer sa part de vérité sur le permis de construire de l’Apr sur une partie du domaine de Dakar Dem Dikk. Moussa Diop ne manque pas de titiller le maire de Mermoz-sacre cœur, Barthélemy Dias qui a soulevé ce débat. Pour lui « le Niveau est très haut « .

« Étant une société anonyme c’est le conseil d’administration qui contrôle l’activité de l’entreprise c’est pas l’établissement public, en respectant les formes. Après avoir été habilité à rendre utile cette partie qui n’était pas utilisée depuis 17 ans, nous avons expertisé le foncier. Cette expertise fait ressortir nos prix (500 000 fcfa le mètre carré). », lance Me Moussa Diop

Ce dernier de rappeler à Barthélemy en tant que maire qu’il ne connaît même pas le code général des collectivités locales en le renvoyant à la loi 2013-10 du 28 Décembre qui porte le code général des collectivités locales. L’invité de soir d’info de préciser aussi que « ce n’est pas le président du conseil d’administration qui autorise, c’est le conseil d’administration qui comporte 9 administrateurs ».