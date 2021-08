jeudi 5 août 2021 • 225 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Lors de la présentation de son programme de gestion consensuelle, ce jeudi, dans un hôtel de Dakar, Me Augustin Senghor a défendu sa candidature aux élections de la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF)

"Les textes me permettent d'être candidat. Donc, c'est normal. Et j'ai le soutien des Ligues régionales et des acteurs du football qui veulent la continuité", a-t-il soutenu, lors d'une conférence de presse.

"On ne doit pas se priver des chances que nous avons. Des pays nous envient même si on n'a pas remporté la CAN. Je pense que nous devons préserver cela. Si je ne suis plus premier vice-président, je reviens à mon cabinet", a-t-il précisé à propos des motifs de sa candidature à la présidence de la FSF.

Il dit avoir le soutien de 14 Ligues régionales de football. D'ailleurs, ces présidents ont répondu à l'appel de leur candidat qui brigue un quatrième mandat à la présidence de là Fédération sénégalaise de football (FSF) dont les élections sont prévues le 7 août 2021.

Il fera face à Mady Touré, le candidat pour le renouveau du football sénégalais.