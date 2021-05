Pour le match contre Manchester United, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp avait fait le choix d'aligner Diogo Jota plutôt que Sadio Mané, en méforme depuis quelques matchs. Cette décision n'a pas plu à l'attaquant sénégalais, entré en cours de jeu (74e), qui a refusé de serrer la main à son entraîneur après la victoire (2-4) à Old Trafford.

Klopp a tenu à désamorcer la situation tendue face aux micros : « Il n'y a pas de problème. J'ai pris la décision tard hier à l'entraînement de faire jouer Diogo. Les joueurs sont habitués à ça. En général j'explique les choses mais je n'avais pas le temps, tout va bien. »

"There is no problem there..." 👀



Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Trafford pic.twitter.com/2v5ZTa9J1z