iGFM - Le ministère des affaires étrangères a annoncé, ce dimanche, que trois pèlerins sénégalais, partis aux lieux saints de l’Islam, y ont perdu la vie.

Trois de nos pèlerins sénégalais, partis aux lieux saints de l’Islam, y ont perdu la vie. Il s'agit des pèlerins conduits par les des voyagistes privés. Selon le ministère des affaires étrangères, le consul général du Sénégal à Djeddah a été immédiatement instruit, en rapport avec la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam, et les autorités saoudiennes compétentes. Ce, afin «de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'inhumation, sur place des personnes décédées, conformément à la tradition musulmane».

