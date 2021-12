jeudi 9 décembre 2021 • 286 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans l’affaire des médicaments saisis à la Patte d’oie, le tribunal a purement et simplement relaxé les trois prévenus. Leurs avocats jubilent.

Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, mise en danger d’autrui, faux et usage de faux et blanchiment d’argent. Mais, ils ont tous été relaxés. Les chinois et sénégalais, qui avaient été arrêtés lors de la saisie des médicaments à la Patte d’oie, sont blanchis par la Justice.



«Le tribunal a tout simplement prononcé la relaxe des prévenus et ordonné la restitution de tous les biens saisis par devers eux, à savoir les produits ainsi qu’un titre foncier d’une valeur de 300 millions», a indiqué Me Aboubacry Barro, l’un de leurs avocats. «C’est une décision entièrement satisfactoire, le parquet avait requis une peine ferme de 4 ans», se réjouit la robe noire.