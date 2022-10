mercredi 12 octobre 2022 • 164 lectures • 0 commentaires

Vidéo 3 heures Taille

iGFM-(Dakar) Conduite par le directeur de l’information, une forte délégation du groupe Futurs Médias, s'est rendue ce jeudi à Médina Baye pour transmettre les hommages du président du Conseil d'administration, Youssou Ndour, au khalife. Lors de cette visite, la délégation a assuré au marabout que le groupe Futurs Médias, sur instruction de Youssou Ndour, va mettre à contribution tous ses supports pour une couverture médiatique sans précédent du Gamou

"Après Touba, Tivaouane c'est avec beaucoup d'émotions que nous sommes venus à Médina Baye aujourd'hui pour apporter notre contribution et solliciter par la même occasion des prières pour la Direction Générale du Groupe de presse et l’ensemble du personnel. Mais également, pour témoigner au autorité l'engagement du Groupe à déployer des moyens sans précédent pour une couverture exceptionnelle du Gamou. La TFM, la RFM, L’observateur, iGFM et tous les supports de communication digitale du Groupe Futurs Médias sont déployés. Un nombre important d’agents est également sur place pour vulgariser au mieux l'évènement", a assuré Birane Ndour.



Pour sa part le Khalife General de Medina Baye, Cheikh Mahi Niass a magnifié le succès du Groupe Futurs Medias et le leadership qu'il incarne depuis plusieurs années. Le Khalife a également prodigué des appels pour l'ensemble du personnel du Groupe.

PUBLICITÉ