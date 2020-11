mercredi 4 novembre 2020 • 99 lectures • 0 commentaires

Médina Baye: Imam Cheikh Cissé remet Macron à sa place

iGFM-(Dakar) Les indignations contre les caricatures du prophète et les propos jugés offensants du président Français, Emanuel Macron se poursuivent. L’Imam de la Grande mosquée de Médina Baye, Chekh Tidiane Cissé a exprimé sa colère et juge inadmissible ce qu’il qualifie de provocation à l’encontre d’un milliard et demi de musulmans à travers le monde.

