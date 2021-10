Medina Baye: Le Khalife magnifie la contribution "exceptionnelle" de GFM

vendredi 22 octobre 2021

iGFM-(Dakar)Le Khalife General de Medina Baye, Cheikh Mahy Ibrahima Niass a salué ce jeudi, la contribution « exceptionnelle » du Groupe Futurs Futurs Médias pour "une excellente couverture médiatique" du Gamou. « Medina Baye témoigne sa reconnaissance à Youssou Ndour et son personnel pour leur rôle et les moyens incommensurables déployés chaque année pour couvrir le Gamou. Nous prions pour lui et pour le rayonnement de GFM», a déclaré le Khalife devant la forte délégation de GFM qui s’est rendue à Kaolack.

Publié par Birame Ndour editor