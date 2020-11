mardi 17 novembre 2020 • 312 lectures • 0 commentaires

Médina : Un garçon de 2 ans tué par une élève d’auto-école

iGFM-(Dakar) Les nommées Khadidia Diaw et Fatoumata Diarry Diallo ont comparu, lundi, à l’audience des Flagrants délits du Tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar. Les deux prévenues répondaient des faits d’homicide involontaire, défaut de permis de conduire, défaut de maitrise et abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire de permis de conduire.

Selon les conseils des parties civiles, les deux jeunes filles ont regretté les faits d’avoir ôté la vie au garçon I.K. L’étudiante en auto-école était en manœuvre à la Médina. En faisant marche arrière, elle a tué un garçon de 2 ans. « Le père de la victime endeuillé s’est remis à la fatalité divine et n’a pas porté plainte », a expliqué Me Amadou Sall, rapporté par le journal Le Témoin.

S’inclinant devant la mémoire du garçon de deux ans, le ministère public s’est opposé à la demande de liberté provisoire formulée par les conseils de la partie civile. Du fait de la gravité des faits avec la perte de vie humaine, le tribunal a rejeté la demande de liberté provisoire. L’affaire est renvoyée au 23 novembre prochain.

