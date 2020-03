Médinatoul Salam : Sokhna Aïda Diallo traîne un «thiantacône» à la Dic pour menaces de mort

IGFM – La veuve de Cheikh Béthio Thioune a déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (Dic) contre un «Thiantacône» pour menaces de mort et injures. Ce disciple de feu Cheikh Béthio Thioune a été entendu toute la journée d’hier mercredi à la Dic.

Sokhna Aïda Diallo, la veuve de Cheikh Béthio Thioune, a déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (Dic) contre un «Thiantacône». Selon les termes de la requête, la personne visée aurait envoyé des vidéos et des enregistrements sonores à la dame pour la menacer de mort. Il l’aurait également traitée de tous les noms d’oiseaux. Sans tarder, les policiers enquêteurs, après l’exploitation des vidéos et des enregistrements sonores, ont mis la main sur un disciple de feu Cheikh Béthio Thioune résidant à Médinatoul Salam (Mbour). Il a été entendu durant la toute journée d’hier mercredi par les policiers de la Brigade des affaires générales (Bag). Une branche de la Dic établie au Tribunal de Dakar, qui a été chargée de l’enquête. Le suspect, P. N., a été longuement auditionné sur le contenu des vidéos et des propos des tenus dans les enregistrements sonores incriminés que la dame a mis à la disposition des enquêteurs.

Dans sa déposition, P.N a nié catégoriquement tous les faits incriminés. Et au terme de son audition, en début de soirée, il est rentré chez lui. Selon des sources proches de la dame, les propos tenus par l’auteur des vidéos et enregistrements sonores sont indécents et offensants à l’endroit de «la dame qui s’est toujours battue aux côtés du Cheikh et des disciples pour la vulgarisation des enseignements de Cheikhoul Khadim». «Comment une personne qui ose tenir de tels propos sur le défunt Cheikh peut-il revendiquer le titre de Thiantacône?», tempêtent les proches de la veuve de Cheikh Béthio. Récemment, le Khalife général des mourides a intimé l’ordre à Sokhna Aïda Diallo de ne plus venir lui rendre visite. Désormais, il lui recommande de se référer à Serigne Cheikh Saliou Mbacké.

Une position prise par le marabout après avoir été informé que la dame profitait de leurs rencontres pour donner du crédit à son titre de «guide Thiantacounes». Et depuis cette sortie de Cheikh Mountakha Mbacké contre Aïda Diallo, certains disciples n’ont pas caché leur colère à l’épouse du défunt Cheikh Béthio Thioune. D’un ton catégorique, le Khalife général des Baye Fall, par la voix de Serigne Saliou Fall, un de ses porte-paroles, n’a pas mis de gants pour menacer ouvertement la dame, si jamais elle continue à citer Mame Cheikh Ibrahima Fall dans ses activités. «On demande à AÏda Diallo, si elle tient à sa vie, de ne plus mêler Cheikh Ibra Fall à ses agissements. Elle n’a qu’à raconter ses contrevérités ailleurs, sinon nous sommes prêts à lui faire face», avait prévenu Serigne Saliou Fall. Jusque-là, elle n’aurait pas réagi à cette sérieuse mise en garde des Baye Fall. Ce qui n’a pas été le cas dans les vidéos et enregistrements attribués à P.N.

