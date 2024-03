Meeting de Amadou Ba à Fatick: Thérèse Faye Diouf et Dr Cheikh Kanté ravissent la vedette aux autres responsables

jeudi 21 mars 2024 • 336 lectures • 1 commentaires

Actualité 6 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) L'accueil du candidat Amadou Ba dans le fief du Président Macky Sall le mardi 19 mars 2024 fut spectaculaire, phénoménal et emblématique. Une occasion qui prouve, encore une fois, la force de mobilisation et la suprématie des Ministres Thérèse Faye Diouf et Dr Cheikh Kanté dans le Sine.

Avouons le. Le Sine s'est bien illustré avec une mobilisation exceptionnelle des militants et militantes de la Coalition BBY. En le faisant, les fatickois ont encore démontré que le Sine est le titre foncier du Président Macky Sall. Le candidat Amadou Ba, futur héritier de cette belle moisson politique doit en être heureux. En tout cas, c'est ce qui se lisait sur son visage jovial, souriant et très gaie en compagnie de Mme le Ministre Thérèse Faye Diouf et Dr Cheikh KANTÉ. PUBLICITÉ



Ces deux responsables ont encore prouvé qu'ils demeurent les seuls maîtres à bord en terme de mobilisation des militants à Fatick. Ils battent toujours le record des mobilisations dans le département sans tambours ni trompettes. PUBLICITÉ

Dans sa communication, Thérèse Faye Diouf a rendu un vibrant hommage au couple présidentiel en mettant l'accent sur les réalisations du Président Macky Sall et les actions de bienfaisance et de solidarité de Mme Mareme Faye Sall envers les populations de Fatick. Elle a ensuite salué la présence à ses côtés des femmes leaders du département au presidium. Elle a enfin demandé au tambour major d'introniser le Candidat Amadou Ba avec un back des Buur Sine pour montrer qu'il sera élu président dès le premier tour. Amadou Ba n'aura pas moins que Macky Sall dans le sine car il est le symbole de la continuité.

Le candidat, quand à lui, a souligné les qualités de Thérèse très fidèle en amitié et franche dans ses relations avec ses collaborateurs. Il a promis de bien travailler avec les responsables de Fatick comme le faisait son Excellence Macky Sall.

Revenant sur les allégations antérieures à ce meeting, il faut reconnaître que Thérèse et Dr Cheikh KANTÉ ont déjoué les pronostics et ont mis à nu les accusations fallacieuses paruent dans la presse quelques jours avant cet événement. Des accusations dénudées de toute vérité les taxant de soutenir Boune Abdalah Dione. Il faut juste remarquer avec regret que les soi-disants responsables qui ont fomenté ce coup foiré ont brillé par leur impopularité voire leur inexistence aux côtés de Amadou Ba.

Les responsables de Fatick doivent comprendre que pour préserver le leg politique du PR Macky Sall, la discipline et l'ordre doivent revenir dans les troupes. Les querelles de chapelles qui conduisent à la violence doivent être bannies. L'unité doit être définitivement scellée pour accompagner ensemble, notre futur Président, dans cette lourde mission à venir après la victoire éclatante au soir du dimanche 24 mars 2024.

Dans ce même registre, il faut noter les efforts de mobilisation et l'engagement des membres du Nouvel élan mais aussi de la commune de Thiare Ndialgui avec le régisseur des Bourses Badara Ndiaye et ses collaborateurs.

Les maires de l'arrondissement de NIAKHAR n'étant pas de la partie car ils ont préféré accueillir le candidat Amadou Ba à Niakhar à leur manière.

Aliou Faye, leader du Nouvel élan, membre de la Coalition BBY.

Cet article a été ouvert 336 fois.

Publié par Harouna Fall editor