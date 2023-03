Méga Meeting d’investiture de Macky à Ndiaffate: Biteye en chef dans le saloum

Après son meeting de sargal du 17 décembre, le directeur général de la Senelec, Monsieur Papa Demba Biteye, a organisé, ce weekend, un méga meeting présidé par le PM Amadou Ba dans la commune de Ndiaffate. Dans l'unité et dans la concorde, militants, alliés et sympathisants ont répondu favorablement à l'appel du Sieur Biteye dans la région naturelle du Saloum qui a dit oui pour la candidature du Président Macky Sall en 2024 et s'engage à le réélire dès le premier tour..

Ce fut une véritable démonstration de force de la grande coalition présidentielle. Toutes les structures du parti appuyées par les alliés, consolidées par la forte mobilisation de la jeunesse du Saloum derrière Biteye a manifestement pesé lourd sur la balance pour la réussite de l'événement.

Naturellement, il en résulte que Monsieur Biteye incarne le leadership générationnel à Kaolack par son sens des responsabilités et sa capacité à mobiliser la jeunesse à travers des actions prioritaires qui leur donnent de l'espoir.Ainsi, le PM, après avoir salué la réussite de la mobilisation a félicité tous les acteurs spécialement le DG de la Senelec pour avoir réussi à fédérer toutes les forces autour de l'essentiel.

« Le président Macky SALL est notre plan A et notre plan B. Il sera notre candidat en 2024 », a laissé entendre le DG de la Senelec.

Le Directeur général de la Senelec a annoncé ainsi la reprise des chantiers bloqués au niveau de la région de Kaolack qui entre dans le cadre de développement de Kaolack qui dispose de potentiels économiques.

Il faut souligner que ce meeting a rassemblé une foule immense car l’initiateur Demba Biteye a dégagé les gros moyens pour dérouler le tapis rouge à leur hôte du jour. Il s'est agit aussi pour les responsables de Bby de Koalack de montrer au PM que la région et reste le bastion présidentiel.

Publié par Birame Ndour editor