mardi 3 mai 2022 • 814 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors que la fin de saison 2021-2022 approche, les nommés des différentes catégories des Trophées UNFP sont dévoilés ce mardi. Un ancien international sénégalais devenu entraîneur, est nommé. Ci-dessous la liste des nommés.

Omar Daf (45 ans, FC Sochaux-Montbéliard), Thierry Laurey (58 ans, Paris FC), Philippe Montanier (57 ans, Toulouse FC), Olivier Pantaloni (55 ans, AC Ajaccio) , Didier Tholot (58 ans, Pau FC) sont les techniciens en course pour le trophée de meilleur entraîneur de la saison 2021-2022 en Ligue 2. Pascal Gastien (58 ans, Clermont Foot 63) avait raflé ce titre l'an passé. Cette année, le Sénégalais est en course pour la première fois de son histoire. Le travail effectué avec le FC Sochaux en est la raison. À deux journées de la fin du championnat de Ligue 2, son équipe occupe la 4e place avec 67 points derrière Auxerre (68 points), Ajaccio (71 points) et Toulouse (76 points, déjà assuré de monter en Ligue 1).