mercredi 15 mars 2023 • 54 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Meilleur marqueur du match US Monastir-Kwara Falcons (85-75) à égalité avec le capitaine de l'équipe adversaire, Victor, Ibrahima Thomas raconte ses 22 points qui ont permis à ses partenaires tunisiens d'enchaîner une deuxième victoire en autant de sorties, dans cette Basketball Africa League (BAL).

"On remercie Dieu pour cette victoire. Je peux jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Dieu merci, en deuxième mi-temps, j'ai eu de la réussite, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau f le fait de scorer. D'habitude, je score dans les matchs que je joue. J'ai pris mes responsabilités et Dieu merci", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Parlant de l'importance de la Basketball Africa League pour les joueurs qui évoluent à l'étranger, l'international sénégalais explique. "On n'a pas beaucoup d'expatriés comme les autres équipes. Je suis arrivé à Monastir cinq jours avant la compétition. La majeur partie des Américains que je vois veulent jouer la BAL parce qu'ils voient que le niveau avance. La BAL est une très bonne ligue et je pense que dans les années à venir, ce sera l'une des plus belles ligues au monde", a soutenu Ibrahima Thomas.